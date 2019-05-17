違停機腳踏車全面移除 斗六後火車站人行道變乾淨

2019-05-17 13:08

〔記者詹士弘／雲林報導〕困擾斗六後火車站的停車亂象暫時獲得解決，在地方反映人行道雜草叢生、環境惡劣下，縣警局交通隊配合移除違規停放的機車、腳踏車，斗六火車站配合進行雜草割除，並放置「請勿停車」告示後，人行道變乾淨了。

縣議員王又民表示，斗六後火車站旁人行道雜草叢生，機車、腳踏車亂停，困擾後站社區環境，雖然里長與社區希望整理環境，但因車輛違停嚴重，要清理也難，所以他向斗六火車站及縣府反映，希望相關單位重視後站生活舒適感與環境衛生，先把違停的車輛移除，才能整理環境。

縣警局為配合環境整理，先在後火車站貼公告，通知民眾人行道禁止停車，請違停的民眾移除愛車，公告日截止後，即進行拖吊作業，把所有違停的車輛全部移除。

王又民說，人行道淨空後才能進行環境整理及雜草割除，也終於讓後火車站人行道變乾淨，也希望車站也放置「請勿停車」告示後，民眾貪圖方便，隨意停車的習慣也可以改變，讓社區民眾能好好整理環境，提升社區的生活品質。

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