新北「淡蘭古道北路」首刷千本將賣光 二刷6月上市

2019-05-17 12:14

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市觀光旅遊局今天舉辦「淡蘭古道北路」新書發表記者會，邀請5位淡蘭古道達人作新書分享，新北市長侯友宜也到場力挺，指淡蘭古道是台灣第一條長距離步道，充滿歷史和在地感情，「淡蘭古道北路」歷時18個月企畫編撰，是國內第一本淡蘭古道步道旅遊書籍，作家劉克襄說，翻完這本書會巴不得快點出發，再次造訪大自然的文史教室。

「淡蘭古道北路」精裝本，書籍本身就散發出淡淡的歷史人文氣質，內容延攬台灣千里步道協會周聖心執行長、徐銘謙副執行長及戶外登山達人吳雲天、古庭維等多位作者一起撰寫，侯友宜說，這些作者都是「一手執筆、一手執開山刀」，親身踏查路線才能撰寫出精彩的文章。本書更與曾入圍葛萊美獎「最佳唱片設計包裝獎」的插圖藝術家傑利小子及有廣大書迷的種籽設計合作，繪出收藏級的拉頁地圖及手繪風插圖。

觀旅局長張其強說，「淡蘭古道北路」是展開淡蘭古道之旅的必備參考書，翻開不同章節，清楚的介紹北路人文歷史、小鎮故事、動植物生態、推薦路線及手作步道等，從3週前接受預購開始後，掀起熱銷，首刷的1千本很快就要賣完，正緊急二刷印製中，預計6月中再上市1千本來滿足讀者的需要。

淡蘭古道在新北市的行銷下，已經成為國內外的古道旅行熱門景點，完整的淡蘭古道有北、中、南3大路徑，全程長約2百公里，淡蘭北路（官道） 於2018年底修復完畢，新北市將繼續修復淡蘭古道中路及南路，期待能重現淡蘭古道的完整歷史風貌，重建屬於台灣的「朝聖之路」。

張其強說，觀旅局即日起，會在全國粉絲人數最多的官方粉絲團「新北旅客」，協助淡蘭沿線的小農、青農，提供最即時的好物情報，例如雙溪的香菇、木耳、雞母嶺的薑黃，坪林茶葉、石碇靈芝山等產地資訊，與社會企業及NGO團體合作，促進在地生產規模，鼓勵更多年輕人返鄉，投入在地農業，發展在地經濟。

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