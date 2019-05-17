湖口、新豐、竹北多處嚴重積水 竹縣府成立應變小組

2019-05-17 10:54

〔記者廖雪茹／新竹報導〕今天（17日）凌晨3、4點，竹縣許多鄉親被密集的閃電、打雷吵到睡不著，根據中央氣象局資訊顯示，這場大雨是受到對流雲系發展旺盛的影響。縣長楊文科表示，湖口、新豐、竹北已進入一級警戒，縣府也已成立三級應變小組處理災情，提醒民眾注意雷擊及強陣風，行經低窪地區時，應慎防積水並注意交通安全。

楊文科表示，從清晨開始至今短時間內的強降雨，且雷雨胞仍持續在生成，預估上午時間新竹縣仍有較大雨量，部分道路、地下道及停車場淹積水，縣府都已在第一時間派員封閉與疏導交通，也籲請民眾勿強行通過，並遵守現場人員的指揮以策安全。

楊文科指示縣府各單位，尤其是工務處養護科要加強應變措施，並請各鄉鎮市公所，加強巡察轄内地下道（三民路、中正東路、東成街等），如發生淹水等災情，必要時提早進行封閉作業，以維民眾生命財產安全。

根據消防局與工務處通報，截至上午9時止新豐鄉德昌街沿路、康樂路往茄苳路下約兩百公尺、康樂路往新豐高爾夫球場、湖口鄉大同路往新興路機車地下道、竹北市福興路地下道、竹北市三民路與博愛街及福竹街等皆有淹水現象發生，水深約10至15公分，為了安全起見，員警已在現場拉起封鎖線並在場警戒。

另外，為了安全起見，文化局這個週末（18日），在竹北新屋瓦辦理的「好客上好茶」活動，將順延到25日。

消防局提醒民眾，因逢梅雨季節，像這樣突發式的情形，只能在前3至6小時才會知道狀況；而這個週末兩天假期，仍將維持類似不穩定的天氣型態，請民眾要小心因應，注意自身安全。

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