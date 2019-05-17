雨炸新竹！多處地下道封閉、護城河水淹馬路

2019-05-17 10:38

〔記者王駿杰、洪美秀／新竹報導〕天降大雨！據中央氣象局報告，有雷雨胞正在移入竹市，日累積雨量將達130-180毫米，有網友在臉書PO照片，指護城河水面已滿，快要淹出；消防局指出，目前竹市各地低窪處都有積水，尚未傳出重大災情。

有民眾在臉書社團新竹爆料公社PO照，指「護城河水位滿上來了，不要靠近！」照片中，只見護城河水位直接溢出，淹至紅磚路。另外，也有民眾爆料，指南寮中清路因大雨，水已經淹至大腿，記者實際勘查，該路段甚至有機車快遭滅頂，非常誇張。

消防局指出，目前已經派員與警方配合，在淹水地區拉起封鎖線或進行疏導，民眾出門務必多加小心。

市長林堅稍早會同市府各局處人員前往消防局駐災防指揮中心，召開急應變會議，要求警察、消防即刻進駐低窪淹水路段區域，確保沒有民眾進入，保障民眾安全。會後林智堅也立刻前往低窪地區東門圓環周邊與竹蓮街、南大路口等淹水路段視察，確保各項防災工作，嚴陣以待。

警方指出，警察局已盤點淹水地區加強警戒，並派駐警員於封閉路段助手避免民眾闖入，目前因積水封閉地下道包括：全中興地下道、光復地下道、振興地下道、海山地下道、竹蓮地下道、太原地下道、東大地下道、花園地下道、西大地下道皆封閉，請民眾繞道而行以確保交通安全。

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