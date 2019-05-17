國中教育會考明登場 全面開放冷氣試場

2019-05-17 10:37

〔記者林曉雲／台北報導〕108年國中教育會考明天登場，全國21萬3691名考生將分別在19個考區、219個考場應試，今天下午3點至5點開放考生看考場，為了維護試場品質，考生及家長不得進入試場教室內，考場及試場分配表可在各考區試務主辦學校網站查詢。

國中教育會考考試科目包含5個學科及寫作測驗，5月18日考社會、數學、國文及寫作測驗共4節，5月19日考自然、英語（閱讀及聽力）共2節。各科考題以難易適中之原則組題，教育部提醒考生放鬆心情，以平常心應考，充分發揮實力。

全國試務會也提醒，除了報名時申請在非冷氣試場應考的考生外，108年國中教育會考全面開放使用冷氣，冷氣溫度設定以攝氏26至28度為原則，但因冷氣開放屬服務措施，若考試進行當中臨時發生跳電、冷氣故障，無法修復，將開啟門窗及風扇，繼續考試，考生不得要求更換試場、加分及延長考試時間等，考生若需使用帽子、口罩、耳塞等用品，應以不影響辨識面貌為原則，並配合監試委員檢查。

此外，為避免考場停電事件發生，全國試務會已責成各考區試務會及考場學校，完成各試場電力冷氣照明設備維修及檢測作業，並於會考期間設有電力維護人員現場待命。如因故停電導致試場照明設備無法使用時，採取「影響該科多少考試時間，延長多少考試時間」為應變原則，但延長時間最多以該節考試結束後20分鐘為限。

上午8時20分開始進行第1節考試說明，全國試務會提醒考生，國文、數學、社會、自然、英語（閱讀）和寫作測驗正式開始後，遲到逾20分鐘不得入場；正式開始後30分鐘內，考生不得提早離場。若強行入場或離場，不服糾正者，該科考試不予計列等級或不予計級分。

至於英語（聽力）試題正式開始播放後，考生即不得入場也不得提前離場，以免影響試場內他人作答；若強行入場或提前離場，英語（聽力）不予計列等級。

教育部也提醒考生，非應試用品如行動電話等，和穿戴式裝置（如智慧型手錶、智慧手環等）及其他具有傳輸、通訊、錄影、照相或計算功能之物品，一律不准攜入試場。若不慎攜入試場，於考試開始前，須放置於試場前後方；且電子產品須先關機或拔掉電池，若隨身放置，無論是否使用或發出聲響，經監試委員發現者，記該生該科違規2點或扣該生寫作測驗一級分。過去考生於試場應試之違規事件均以此為大宗，請考生特別注意。

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