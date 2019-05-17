亞洲第一就在今天！挺同方：已聚集3萬5千民眾

2019-05-17 10:25

〔記者楊綿傑／台北報導〕台灣是否可能成為亞洲第一個同婚合法的國家，世界都在看，今天將在立院見分曉。挺同團體在此最後一哩路中卯足全力，婚姻平權大平台稍早也在立院外聚集群眾，並宣稱已集結3萬5千人，群眾並呼起「我們要結婚、立法院加油、表決不能輸、立法院加油」等口號，氣勢驚人。

婚姻平權大平台在青島東路舉行「表決不能輸」集會活動，根據主辦單位統計，上午9點立法院周邊已經湧入2萬人潮，近10點時已經超過3萬5千人，從青島東路陸橋往下看，已構成一片傘海，記者實地走入群眾中，也因滿滿人潮感到寸步難行。

婚姻平權大平台總召呂欣潔表示，大家都辛苦了，從2016年至今，短短3年，婚姻平權運動歷經波折，台灣的同性婚姻合法化歷程，先是立法院審議民法遇到波折、又是大法官釋憲，最後又面對到反同團體發起的公投案，這樣的經驗在國際上找不到第二個例子，一路走來相當痛苦艱辛，希望今天所有的朋友一起站出來，可以給立法委員們一個清楚的訊號，讓大家可以在台灣這塊土地上好好生活，也讓台灣可以在國際反恐同、恐跨、恐雙日的這一天，順利完成同婚立法。

台灣同志諮詢熱線的副秘書長彭治鏐則向立委喊話，同志也是台灣的一部份，希望這歷史上的一刻，同志可以不再被國家法律排除，真正走出暗櫃。同志家庭權益促進會執行秘書黎璿萍表示，從2005年開始提供社群服務，已經幫助過上百個同志家庭，但相信還有非常多的同志家庭在社會的暗處，希望今天所有的立法委員按下表決按鈕時，可以想一想到底要留給台灣未來的世代什麼樣的制度和社會。

GagaOOLala影音平台的林志杰以一個同志爸爸的身分表示，他相信立法委員肩膀上的壓力很大，但同婚法案不是炸彈、同志更不是恐怖份子，其實同志就是台灣社會的一部份，同志可以做支持的後盾、也會是重要的選民。同志人權法案遊說聯盟的蘇珊表示，希望今天就是最後一次攜家帶眷走上街頭，同志也只是希望在台灣好好生活、一起努力的國人同胞，期待立委今天能勇敢做出正確的選擇，今天過後台灣可以更好。婦女新知基金會的代表吳邦瑀也表示，希望政院版可以順利通過，也呼籲立法委員不要支持恐同歧視的法案。

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