國民黨智庫民調 五成六民眾給予政府施政負評

2019-05-17 10:00

〔記者施曉光／台北報導〕蔡政府執政即將屆滿3週年，國民黨智庫今日上午召開「蔡政府執政3週年民調發佈及剖析」記者會，公布一份近期民調指出，有56%的民眾對蔡政府的施政給予負評，52.8%的受訪者不支持蔡英文總統連任，其他包括年金改革、教育政策、能源政策等多項政策，也全都無法贏得民心的支持。

國民黨智庫執行長高永光指出，對於蔡政府的執政，他可以用「專制、蠻橫、無能」做為整體評價，民眾對於蔡英文很滿意度與還算滿意只有38.3%，非常不滿意與不太滿意的負面評價高達56%，願意支持蔡英文連任的民眾只有29.8%，有52.8%的人不支持蔡英文連任，不支持連任與不滿意度成正相關。

高永光表示，從已經由「小英」變成「老英」的蔡英文施政滿意度的調查結果來看，預測蔡英文要連任會很困難，可能成為台灣自1996年總統直選以來第一位無法連任成功的總統。

這份民調是於5月7日至5月14日執行調查，有效樣本數為1069份，在95%的信心水準下抽樣誤差為正負3%。

高永光表示，對於這個結果完全不意外，因為國民黨智庫長期調查蔡政府的滿意度都是偏低，過去扁政府由第一任進入第二任還有四成以上支持度，前總統馬英九在2012年競選連任時的滿意度23%，但民眾支持馬連任的數字比較高，兩者之間沒有正相關，反觀民眾對於蔡英文的不滿意度與不支持連任數字呈正相關。

台北市議員王鴻薇以「死當」形容蔡英文執政成績，她並說，這也是為何民進黨初選會有前行政院長賴清德打死不退，即便蔡英文想盡辦法要「做掉」賴清德，但賴仍要繼續與蔡初選，賴的底氣正是來自於蔡英文民意支持度的低迷。

王鴻薇還說，對於台北市長柯文哲參選總統最圓滿的安排，就是蔡英文在民進黨初選中出線，從這份民調結果來看，柯文哲會繼續準備參選總統。

高永光表示，蔡政府不斷透過制度化來破壞制度，做一些違反民主政治的公共政策，以同婚問題為例，原本解決的正確之道應該循求大法官解釋，究竟公投結果與大法官釋憲的效力何者為重，而不是用閃躲的方式，透過制定「司法院釋字第七四八號解釋施行法」來解決，而民進黨處心積慮以制度化安排破壞制度的例，還包括監察院彈劾檢察官，大法官不接受年改釋憲案聲請，以及透過修改考試院組織法來改變憲法制度。

他說，民進黨讓台灣從原本的高度民主變成低度民主而退化，民主進步黨其實是「民主退化黨」，完全違反進化論原理。

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