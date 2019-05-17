澄清國父未提反同婚 粉專：但說過中國人只知發財

2019-05-17 09:23

〔即時新聞／綜合報導〕昨日有網友發了一部影片，以「國父現身」為噱頭，反對同性登記結婚。對此臉書粉專「故事：寫給所有人的歷史」表示，孫中山於民國14年逝世，民法親屬篇於19年才公告，國父根本管不到。此外「故事：寫給所有人的歷史」更提出孫中山真正說過的話，即「中國人不知自由，只知發財」，引發大量網友回響。

在昨日的反同婚影片中，網友以「國父孫中山」的特效「顯靈」表示，「5月24日同性兩人登記結婚是無效的，因為大法官違反憲法五權分立的精神。大法官只有釋憲和解釋法的權力，沒有立法權，人民不要被司法侵權及腐敗的政客給騙了。765萬人用公投選票，決定婚姻應限定在一男一女的結合，這是人民用公投行使創制複決權，投票通過就已經是直接立法了。」

臉書粉專「故事：寫給所有人的歷史」駁斥稱國父在民法親屬篇公告前就逝世了，「聽說最近有人看到國父在菜市場顯靈，對同性結婚一事發表意見，小編想這如果不小心嗑得太多、產生了幻覺，就一定是遇到詐騙集團了。」

話鋒一轉，「故事：寫給所有人的歷史」分享孫中山真正說過的言論，在《三民主義》的民權主義第二講中寫著「中國人不知自由，只知發財」、「現在對中國人說要他們爭自由，他們便不明白，不情願來附和，但是對他要說『去發財』，便有很多人要跟上來。」孫中山認為原因在於中國人受到的痛苦是貧窮，發財可以救窮，人們自然會跟從。

文末「故事：寫給所有人的歷史」幽默地說「看到這裡，小編好像突然理解了什麼。來，跟著我一起喊：發大財！發大財！發大財！」，這篇文章迄今已超過9000人按讚，破2千次分享。

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