05/17 各報重點新聞一覽

2019-05-17 06:49

自由時報

初選制度一變再變 王金平︰不信國民黨

國民黨拍板將總統初選規則又改成全民調，還喊話要表態參選的前立法院長王金平「相忍為黨」。堅持初選程序正義的王金平昨天不滿指出，去年選舉「台灣最大黨」是「反對民進黨」，如今國民黨卻做出許多不值得信任的決策，小心「台灣最大黨」變成「不信國民黨」！至於要不要繳作業費、會不會脫黨，王金平皆語帶保留表示：「再說！」

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美封殺華為 非供應鏈台廠 有轉單效益

美國總統川普簽署行政命令，宣布進入緊急狀態，禁止美企使用有國安風險公司生產的電信設備，被視為劍指華為；美國商務部也將華為及其七十家附屬事業列入出口管制實體清單，等同對華為祭出「禁購令」及「禁售令」雙制裁。經濟部長沈榮津昨表示，這將對愛立信、諾基亞等非華為台商供應鏈有轉單效益；但華為核心供應鏈中的台積電、富智康、大立光及聯發科，恐因華為營運受創而面臨砍單風險。

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情色娃娃機 學生嗨玩無人管

下午放學時刻，新北市一間夾娃娃機店內出現幾名國中生忙於夾取玩樂，一人興奮拍著同學的背說：「就夾這個飛機杯…。」夾娃娃機店全國林立，因生意競爭激烈，機台台主為了吸客，近年逐漸出現擺入成人用品供人夾取的「情色娃娃機」，但全國六千多店家未見對消費者進行年齡分級，以致不少國、高中，甚至小學高年級生，隨時可進店夾玩，不僅有人結伴去夾自慰杯、跳蛋、按摩棒等成人情趣用品，還有兒少把「戰利品」帶回學校炫耀；經本報調查，雖各縣市警方多半都有取締函送案件，不過負責兒少保護的社政單位鮮少開罰，各地街頭仍輕易可見業者肆無忌憚地擺放情色娃娃機。

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蘋果日報

政院讓步 結婚取代同婚 亞洲第一部同婚專法 今決戰

同婚立法角力登場！立法院今將三讀「司法院釋字第748號解釋施行法」（同婚專法），為讓亞洲第一部專法依行政院版本通過，院長蘇貞昌昨與綠委開會，以「讓歷史記住投下關鍵一票的各位立委」爭取綠委支持。為化解區域立委選區反同婚壓力，政院昨同意「微調」草案，以「結婚登記」取代「同性婚姻」，盼讓綠委「團進團出」挺政院版草案。國民黨也祭甲級動員，要對政院版投下反對票。表決大戰，避無可避。

郵政總座 爆3外力逼改規則 PChome得標「其他廠商 民代 長官介入關心」

《蘋果》日前獨家報導，中華郵政物流中心招租擬由PChome租下全部15個單位惹議，行政院認定招標過程有疏失而將中華郵政董座、總座拔官，即將卸任的總經理陳憲着昨首次出面駁斥該案有行政疏失，並點名其他廠商、民代、長官3外力介入關心，導致招標後要改遊戲規則。政院重申從未介入，另2家投標廠商不回應。

聯合報

同婚專法今決戰 綠微調版刪除「同性婚姻」

司法院大法官釋字七四八號要求立法院在今年五月廿四日前完成婚姻平權制度法律修訂。立法大限將近，立法院今天處理同婚專法，朝野將上演表決大戰，執政黨昨天達成共識，端出以行政院版為主、經過微調的「民進黨團再修正版本」。

新版身分證明年10月換發「多數贊成有國旗」

新版身分證「數位身分識別證」預計明年十月開始全面換發，一卡八大功能，可設定密碼，若不慎遺失資料不會外洩。外界關注新身分證是否有國旗，內政部長徐國勇昨天表示，他對於是否放國旗沒有既定立場，但他個人是贊成的，他私底下詢問，贊成有國旗者占多數，最後將由行政院長蘇貞昌定奪。

中國時報

同婚今決戰

為拆解「同婚炸彈」，執政黨決定在今天立法院處理同婚法案。行政院為爭取黨籍立委支持，昨日緊急微調政院版，拿掉令反同者礙眼的「婚姻」字眼，但在第四條直接明定為向戶政機關辦理「結婚登記」。

川普簽行政命令 華為列出口管制

美國總統川普在15日簽署行政命令，宣布進入「國家緊急狀態」，禁止企業使用對國家安全構成危險的公司所生產電信設備。美國商務部隨即把華為和70家附屬事業列入出口管制「實體清單」（Entity List），今後若未獲得美國政府許可，華為將無法取得美國企業的零組件和技術。在財政部長穆努欽表示期待到北京繼續磋商後，大陸外交部表示，「不掌握狀況」。官媒更是發出了「沒誠意，來也白來，談也白談」的警告。表示「極限施壓的現實成本會遠超臆想的收益」。

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