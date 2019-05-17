就是今天！立院朝野黨團將表決同婚專法

2019-05-17 06:00

〔記者黃欣柏／台北報導〕立法院院會今將表決各版本同性婚姻專法，已定調「團進團出」支持行政院微調版草案的民進黨團，從昨天一早起就輪班在議場外站崗，以確保今天能夠優先表決執政黨版本，而國民黨團則宣告將一律反對行政院版與民進黨修正動議，藍綠陣營預計將上演一場表決戰。

同婚議題歷經大法官第748號解釋、公投及立法院多次朝野協商，總計有3版本將在今日院會中進行表決，包括行政院提出的「司法院釋字第748號解釋施行法草案」、國民黨立委賴士葆提出的「公投第12案施行法草案」，以及民進黨立委林岱樺提出的「司法院釋字第748號解釋暨公投第12案施行法草案」。

細數3版本的差異，除了法律名稱不同，在雙方關係及收養關係中也採用不同用詞，例如雙方當事人的關係，在行政院版稱為「同性婚姻」，賴士葆版是「同性家屬」，而林岱樺版是「同性結合」，民進黨今預計提出的修正動議，則是將政院版的「同性婚姻」改為大法官解釋文中的「結婚登記」。

另外，行政院版將同婚雙方的年齡限制設為18歲，其餘2版本均是20歲；行政院與林岱樺版在財產繼承與關係終止上均準用「民法」規定，僅賴士葆版規定可書面進行遺產分配約定，且雙方當事人可隨時終止同性家屬關係；行政院版規定同婚雙方可收養另一人的親生子女，而其餘2版本均明定不能收養，僅可共同監護未成年子女。

在生效日期部分，各版本也略有不同，行政院版與林岱樺版均依大法官解釋的「底線」，定於今年5月24日生效，而賴士葆版則是在公布後半年生效。

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