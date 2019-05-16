工業笑氣濫用恐致死卻無「法」管 議員電話叫貨20分鐘送達

2019-05-16 22:54

［記者謝武雄／桃園報導］笑氣是麻醉藥品，但長期吸用會引發病變、甚至死亡，醫療用笑氣雖然是管制藥品，但工業用笑氣卻是毫無管制，使得笑氣成為開趴要角，市議員梁為超昨天在議會質詢時，為突顯笑氣氾濫情形還當場打電話詢問業者，竟然20分鐘可將笑氣送達；警察局長陳國進表示，販賣工業用笑氣無法可罰，這部分已經建議修法。

陳國進說，笑氣分成食用、工業用、醫療用三種，最近笑氣查緝案件數這幾年的確有增加，販賣醫療用笑氣可以違反藥師法移送，最重可處7年以下有期徒刑，但販賣工業用笑氣沒有罰則，目前只能以社會秩序維護罰裁罰吸食者，可裁處3日以下拘留或1萬8千元以下罰鍰，但針對販賣非醫療用笑氣沒有罰則問題，經濟部工業局及衛福部，在3月28日的反毒會議中，已針對笑氣氾濫情形，將擬訂相關法律進行規範。

梁為超表示，笑氣隨意在臉書搜尋「氣球館」就可找到一大堆販售廣告，業者競爭激烈，買兩瓶以上就有打折，而已還可以送到各大汽車旅館、住家、招待所，堪稱是「使命必達」，也成為開趴最愛，只是根據醫生及專家指出，長期使用笑氣會產生末梢神經、脊髓病變及各種血液疾病，會引起高血壓、中樞系統損傷，對智力、臟器功能會受影響，嚴重者可能致死。

梁為超憂心，儘管笑氣取得非常容易，呼籲市府及警政單位不能視而不見，應該為了下一代的健康，救救孩子們。

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