醫病》男缺牙10顆長期吞魯肉飯影響消化 重建牙床拾舌尖美味

2019-05-16 21:31

［記者黃旭磊／高雄報導］50歲男子罹患牙周病缺牙10顆，長期吞食魯肉飯影響腸胃健康，經牙醫重建牙床並植牙才恢復健康。

蘇姓患者今天到高雄醫學大學附設中和紀念醫院（高醫）分享經驗，感謝牙科部牙周病科主任黃炯霖治癒全口廣泛性牙周病，讓他從「嘜呷擱嘜睏（台語，寢食難安）」到「ㄟ呷擱ㄟ睏（台語，吃好睡好）」，重拾舌尖美味。

患者在鼓山賣雞蛋酥，長年感覺牙齦腫痛，原以為齒牙動搖火氣大，連最愛魯肉飯都無法咀嚼只能吞食，長期消化不好，檢查胃鏡、大腸鏡後發現消化道潰瘍，心情焦慮又鬱卒。

醫療團隊先為患者進行洗牙、牙根整平術，去除牙結石控制發炎，再拔除無法治療牙齒，避免破壞更多牙周，患者裝戴活動假牙期間，仍感配戴不適應，4年多前，再進行補骨手術及鼻竇增高術，改善萎縮齒槽骨寬度及高度。

黃炯霖說，製作6顆人工植牙、固定式牙冠及牙橋，重建外觀及咬合功能，術後追蹤觀查，患者重拾咀嚼食物美味，相當滿意。

由於牙菌斑和牙結石無孔不入，非手術性結石清除常不足以清除所有牙結石，往往須需進行手術清潔，甚至牙周組織破壞太嚴重，須拔牙根除。

黃炯霖建議民眾，養成良好正確潔牙習慣，定期由牙醫師清潔檢查，才能常保牙周健康，為腸胃等全身健康打下良好基礎。

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