日月潭農特產秀 台灣小姐盼世界看見台灣之美

2019-05-16 21:06

〔記者謝介裕／南投報導〕2年舉辦1次的台灣小姐選拔活動，今年邁入第10屆，今日佳麗們還移師日月潭向山遊客中心，在「十全十美」記者會中，進行一場別開生面的筊白筍、百香果、蘭花等農特產品走秀活動，除了為即將到來的國服及外景泳裝2項賽事暖身以外，也希望台灣小姐的代言，在展現台灣邁向國際舞台的動力之際，也能成功地讓世界看見台灣之美﹗

南投縣長林明溱、日管處長洪維新、埔里鎮長廖志城、魚池鄉長劉啟帆等人，今日也都出席記者會，並表示，在縣內觀光產業及團體努力下，主辦單位首次將南投縣列入選美會場行列之中，實屬難能可貴，也展現官民同心協力推動觀光及產業的決心。

值得一提的是，2017第9屆台灣小姐的「國服賽」，係以台灣16族原住民風為主題，當時來自南投縣埔里鎮的第9屆台灣小姐冠軍高曼容及獲得季軍的甯凱琳2人，在日本、羅馬尼亞、印度等國際賽中，穿著代表台灣的國服驚艷全場，也真的讓世界看到台灣之美。

本屆「國服賽」將於5月26日在埔里鎮承萬尊爵渡假酒店登場，主題則換成客家風采，而「泳裝賽」則於6月22日，在山明水秀的魚池鄉日月潭大飯店舉行，與賽佳麗們莫不極盡心思、創意，準備秀出她們健康、美麗、曼妙的活力，最後究竟誰能奪冠?值得大家拭目以待。

還想看更多新聞嗎？現在用ＡＰＰ看新聞還能抽獎；

點我下載APP 按我看活動辦法