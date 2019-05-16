移民署高雄收容所首創穆斯林祈禱室 齋戒月還提供宵夜

2019-05-16 19:58

〔記者蘇福男／高雄報導〕移民署南區事務大隊高雄收容所有30多名伊斯蘭教受收容人，由於目前正值齋戒月，所方除規劃專屬的祈禱室空間，提供穆斯林禱告、祈福、誦經及膜拜，晚上並準備麵包、餅乾和果汁等宵夜，讓受收容人備感溫馨。

高雄收容所表示，依據古蘭經教義，每年回曆9月為回教最重要、最神聖的節期，所有穆斯林在日出後到日落前會自發禁食，不吃飯、不飲水，虔誠地省思、禱告，今年的齋戒月從5月6日至6月4日，原本1天2次朝向麥加方向的禮拜禱告，在齋戒月期間增加為1天5次，表達對真主阿拉的感念。

高雄收容所為尊重穆斯林文化，首創於收容所內設置專屬祈禱室，幽靜木質地板的祈禱室，舖設著清真寺圖騰的編織地毯，裡面並有空調設備，加上排列整齊的可蘭經，麻雀雖小，五臟俱全，給予受收容人最舒適的宗教信仰空間。

高雄收容所長謝友發表示，目前該所收容約170名外籍人士，其中，伊斯蘭教受收容人有30多人，基於尊重受收容人多元信仰，並希望藉由宗教安定撫慰心靈，特地規劃專屬的祈禱室空間，提供穆斯林禱告、祈福、誦經及膜拜，共同迎接齋戒月的到來，讓他們可以不受打擾。

他說，該所定期邀請台灣外籍收容人關顧協會、慈濟人醫會及中壢龍岡清真寺等宗教團體舉辦各項宗教關懷，除齋戒月祈禱與義診活動，未來也將陸續規劃感恩節及聖誕節等宗教慶祝活動，讓受收容人身心靈均能獲得妥善的照顧及紓解，並讓這群離鄉背井的外籍人士，在收容期間，仍能感受到台灣社會特有的人性關懷與友善對待，安心等待遣返回國。

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