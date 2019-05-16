玩橋牌玩到國手保送統計系 她因這理由轉念公衛

2019-05-16 18:47

〔記者廖雪茹／新竹報導〕國立竹北高中三年級學生陳彥蓉，玩橋牌打到當選國手出國比賽得名，高一即獲得保送政大統計學系的資格，但她持續維持課業成績，高二下還從三類組轉到一類組，不過參加教育部領袖培育營之後，想為社會做一點事，決定改念大學個人申請獲得錄取的台大公共衛生學系。

家住苗栗的陳彥蓉，國小念舞蹈班，國中音樂班，小四開始接觸橋牌，沒想到一頭栽進橋牌的世界，在教練的指導下，玩出興趣，每週課後花2、3個晚上，主動透過網路和夥伴切磋橋藝，假日則經常遠征北、高參賽，累積經驗。

就讀竹北高中之後，陳彥蓉高一即當選橋牌國手，代表台灣團隊赴韓國參加第22屆亞太青年橋藝錦標賽榮獲第四名，取得保送政大統計學系的資格，但她仍持續精進課業，高二下學期從第三類組轉到第一類組，但大學個人申請入學卻勇敢爭取三類組的台大公衛系。

「學習橋牌給我的人生很多啟發！」陳彥蓉說，橋牌對她邏輯思考能力訓練有很大的幫助，牌局從已知到推理，選擇主打或是防禦，需要計算機率和期望值；在心理素質方面，各種突如其來的狀況，需要沉穩面對，調適心情，就像人生旅途上遇到很多問題，常會自責或懊惱，但不論如何都要往前看。

此外，與麻將或其他桌遊不同，打橋牌很公平，因為拿到好牌不一定會贏，拿到壞牌不一定會輸，唯有發揮最佳實力，堅持到最後才能勝出。

陳彥蓉參加領袖培育營從初級、中級到高級，近日獲選台灣代表團，暑假將前往德國參訪交流。陳彥蓉說，領袖營影響她的價值觀，她選擇就讀公衛學系，希望學習公衛相關專業知識和技術，為促進全民健康盡一己之力。

另該校學生朱雨璇參加向日葵聯合招生，錄取中央大學機械學系。體貼建築工的父親工作不穩定，家庭經濟負擔大，朱雨璇努力向學外，還主動在校工讀分攤家計，每天幫忙失智的祖母洗澡，精神可嘉。

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