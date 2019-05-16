C肝新藥給付 健保署將再爭取經費增3萬名額

2019-05-16 18:04

〔記者林惠琴／台北報導〕衛福部健保署今年原本編列65.36億元用於C肝口服新藥、預計治療4萬人，但截至目前已有2.9萬人使用，預估今年名額將在8月底前用完。健保署長李伯璋今日表示，預計6月起再放寬給付條件，另再向衛福部爭取40億元預算，期盼年底前再增3萬個名額，尚在討論中。

不過，李伯璋指出，過去C肝患者若檢出抗體陽性，必須觀察6個月確認未自行痊癒、仍有病毒，再開始接受健保給付療程，但從6月起，將取消相關限制，只要一經檢出病毒就可以使用口服新藥。此外，也同步新增給付適用12至18歲、基因型第一型C肝患者的用藥，預計將有300人受惠。

健保給付C肝口服新藥的條件不斷鬆綁，2017年1月首度納入時，僅肝纖維化第3期以上且干擾素等傳統治療失敗者適用，但同年5月取消傳統治療失敗限制，今年1月更取消肝纖維化第3期以上限制，並刪除4週病毒量必須降低100倍才能繼續用藥的退場機制，6月起再取消6個月觀察期，驗出病毒即可用藥。

C肝口服新藥治癒率可達97%，健保署今年原本編列65.36億元、預計治療4萬人，但李伯璋指出，現已有2.9萬人使用，預估今年名額將在8月底前用完，因此今日下午向衛福部長陳時中報告擬再爭取40億元，增加3萬個名額，期待在2025年達成消滅C肝的目標，目前正在討論有無機會擴充財源或是其他不影響患者治療的方式，但尚無定論。

李伯璋強調，全台C肝患者約40.5萬人，其中，8萬人使用傳統干擾素成功獲得治療，健保給付C肝口服新藥後，過去2年已有2.9萬人接受相關療程，今年至今也有2.9萬人使用。

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