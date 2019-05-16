絕美藍色秘境！齊柏林眼中的美麗陸連島 蘇澳鎮長帶團探索

2019-05-16 18:19

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣蘇澳鎮沿海有許多鮮為人知的絕美秘境，鎮長李明哲今天率團探索烏岩角，在當地海域體驗水上活動，一睹壯觀的蘇花公路山壁、海蝕洞與湛藍大海，直呼烏岩角是東台灣最棒的藍色秘境！

暑假將至，又是出遊旺季，探訪蘇澳除了吃美食、賞海景、拜媽祖、泡冷泉，SUP（立槳衝浪）成了新興海上運動，站在充氣式衝浪板，用槳划行及衝浪，李明哲在遊憩業者水行者俱樂部人員陪同下，從南方澳北濱公園出發，乘坐衝浪板沿著海面水路南下行，作烏岩角遊程初體驗。

烏岩角位處南方澳內埤海灘、東澳粉鳥林的中間地帶，為中央山脈起點，是《看見台灣》已故導演齊柏林眼中的美麗陸連島，岸邊是懸崖峭壁，海面上呈現湛藍色，眾人見到眼前美景，大讚是人間仙境。

一行人抵達烏岩角後上岸，這裡有壯觀海蝕洞，由於車子無法抵達，平時人跡罕至，保有原始風貌，帶頭踏勘秘境的李明哲說，到此一遊不虛此行；目前業者規劃的烏岩角遊程，從南方澳出發，來回約2.5小時。

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