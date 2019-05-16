中橫便道落石達334處 開放通行維持3個時段

2019-05-16 17:44

〔記者張菁雅／台中報導〕中橫便道原於今年1月21日至4月30日，每週五至週一開放通行時段增為4個，5月1日起恢復為每日3個時段。台中市和平區公所今日在道安會報提出地方需求，希望開放通行時段增為5個，並取消通行限制。但公路總局第二區養護工程處表示，今年截至4月底，中橫便道落石高達334處，為降低通行風險，現階段仍維持通行管制。

中橫便道目前開放通行時段為上午7時、12時及下午4時30分，開放對象為梨山居民往返、工程維修、急難救助、學術研究及公務等5種對象，遊客則可搭乘豐原客運865號公車往返谷關及梨山。

和平區公所表示，地方希望通行時段增為5個，取消通行限制，農產採收季節加開農產運輸時段，增加從台中市區經豐原、谷關到梨山的直達車。

公路總局第二區養護工程處谷關工務段指出，中橫便道先天地形陡峭且地質破碎，易有無預警落石發生，雖經持續辦理安全提升工程，但統計近幾年每公里每年落石次數仍高達9次，今年1至4月，中橫便道落石高達334處，為降低通行風險，現階段仍維持通行管制，建議在無重大天然災害發生，且安全提升工程告一段落，再適時評估進一步開放通行條件。

副市長陳子敬則表示，中橫開放通行是很多在地人的需求，在中橫便道未增加通行時段前，建議增加公車班次或公車路線延伸到市區，並請公路總局研議復健青山上線。

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