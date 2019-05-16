反對龍潭店子湖設高壓電塔 居民集結抗議

2019-05-16 17:50

［記者許倬勛／桃園報導］為加強龍潭科學園區供電，台電公司將在龍潭區三和、三水里設置7座高壓電塔，其中，位在店子湖垃圾掩埋場旁的2座電塔已完工多時，因地方反彈多年，迄今未啟用，不料施工人員今突然開始架設電纜，數十名里民到場拉白布條抗議，表達堅決反對訴求。台電回應，目前僅執行準備工作，已暫時停工，近期會召開協調會與居民溝通。

三和里長謝金棋表示，8年前台電稱從關西、龍潭交界的新桃電廠送電，經7座電塔至龍潭科學園，可加強沿線供電穩定，居民憂危害健康，台電卻不顧反對，強行於店子湖掩埋場旁設置2座電塔，幸經多年抗議才未啟用，餘下的電塔因未完成徵地迄今停擺，詎料台電竟採「突擊」方式，令人措手不及。

謝金棋說，三和、三水里雖因位處偏僻，人口數僅有3000多人，但2里農民眾多，若電塔啟用，將有2條特高壓電纜貫穿全里，除破壞農村景觀，也擔心健康、作物受電磁波影響，誓言抗爭到底。

「電纜地下化是趨勢，不該只聞樓梯響，不見人下來！」三水里長林延能抱怨，居民並非不讓台電架設電纜，而是要求一次到位，多年來籲台電將電塔興建計畫改為地下化電纜，卻無消無息。

台電公司代表表示，對於線路行經區域，已選擇對地方整體影響且損害最小的路徑，沿線因無10公尺寬道路、涉及私地，短期內難埋設地下化電纜涵管，今天施工人員僅是執行預備工作，現已暫時停工，近期會召開協調會與居民溝通。

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