五洲盃全國調酒大賽冠軍出爐了 將代表台灣挑戰亞太盃

2019-05-16 18:44

〔記者洪臣宏／高雄報導〕「五洲盃全國調酒大賽暨托盤比賽」今天在和春技術學院登場，近600名選手同台競技，選手在服裝、花式調酒上創意十足，今年還新增英式紙花裝飾比賽，飲酒裝飾更多元。該賽事重頭戲之一為亞太盃國手選拔，由黃筑筠、郭仲維出線。

該賽事由中華民國國際調酒協會主辦，由亞太盃花式調酒冠軍李廷諺的表演揭開序幕。IBA（國際調酒協會）台灣區會長謝美美說，這次的賽程主要選拔出亞太盃的國手，其中花式調酒從2000年起已拿了15座冠軍，這次傳統調酒要挑戰世界冠軍。

亞太盃國手選拔資格嚴謹，必須是去年金爵獎前6名才可以參賽，傳統調酒組由嘉南藥理大學黃筑筠奪冠，和春技術學院郭仲維為花式調酒組冠軍，2人取得國手資格。

今年有新增競賽項目，咖啡立體雕花以「辣台妹及賣菜郎」作為設計造型，具有娛樂趣味及時事話題性。另有創新的英式紙花裝飾，紙花可以食用，增添了飲料的裝飾的更多元化，不再是只有水果擺切。

選手來自全國約60所高中職及大專院校參加，為全國最大的調酒競賽，分為高中職傳統調酒組及花式調酒組；職業大專傳統調酒組及花式調酒組；職業大專及高中職雙人托盤競賽；職業大專及高中職咖啡拉花創意組，競爭激烈。

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