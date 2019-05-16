一兼二顧 國小教師進修安排在校外專業健身中心辦理

2019-05-16 18:56

〔記者楊金城／台南報導〕蝦米？台南有小學將校內教師進修在校外專業的健身中心辦理？這是真的，麻豆港尾國小為教師在校外的健身中心舉辦體適能研習，進修充電，有體力和健康的身體才能教好下一代。

各學校都會安排國小教師進修的研習課程，提升教師專業知能，像12年國教108新課綱核心素養增能課程，還有如環境教育、家庭教育等法定研習。因限於經費和便利性，大多數的學校選擇在校內自行辦理，也有學校策略聯盟共同辦理研習課。

港尾國小校長李啓榮今天說，教師平日兢兢業業於教學工作上，把時間給了孩子，有時卻忽略了自己的健康，缺乏規律的運動。尤其在職業安全衛生法修正後，將學校也納入職安的場域，學校對於教、職員的身體健康有關心的責任和必要，因此舉辦體適能研習，並選擇和健身中心跨界合作，除了有專業的教練師資，也有較為完善的設施可使用。

有14位教職員特地到南市東區的健身工廠德安廠參加研習，半數未曾到過健身中心，相當興奮也感謝健身工廠提供場地。

老師陳仕育說，校內研習拉到健身中心辦理真的很酷。另位老師陳怡璇也說，平時運動機會真的太少，單打獨鬥不容易養成習慣，今天一群人一起運動的感覺真好。教職員適時放鬆身心，對教學工作也會有正向的幫助。

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