暑假旅遊商機到來 調查：國人出國旅遊首選是這裡…

2019-05-16 17:50

〔記者蕭玗欣／台北報導〕暑假是國人出遊旺季，雄獅旅遊產業研究中心今天公布「2019親子旅遊意見白皮書」，超過半數家庭表示會選擇在暑假期間到海外旅遊，其中高達7成的父母偏愛團體旅遊；在熱門旅遊目的地，國人首選是日本，其次則是新加坡、馬來西亞和澳洲等地。

暑假出遊商機到來，不少旅遊業者今年春季旅展都瞄準親子客群。雄獅旅遊總經理游國珍表示，暑假是親子出遊旺季，海外旅行中適合親子共遊的樂園行程向來備受歡迎，近年來結合文化、生態主題的行程，因為兼具增進親子互動與體驗式學習的特點，逐漸成為市場主流。

雄獅旅遊產業研究中心自2019年4月12日至4月30日透過線上網路問卷方式進行調查，回收超過1000份有效問卷。

調查指出，雖然近年來自由行風氣盛行，但由於親子出遊相對需要花費的心力和較長的前置準備期，仍有超過7成的父母會選擇參加團體行程，但也因為是親子出遊，父母更重視團體行程的豐富性與多樣性。

調查進一步分析指出，超過半數的父母在選擇行程時，最在意是否能夠達到寓教於樂、從玩樂中學習的效果，另外也擔心傳統的團體行程會容易讓小朋友感到枯燥乏味，顯見親子旅遊行程除了玩得開心之外，結合文化體驗、實境學習的元素更是未來的市場主流趨勢。

調查也顯示，暑假是親子旅遊的旺季，所以遊樂園和水族館也絕對是不可錯過的景點，2019年親子暑假出遊最熱愛的熱門旅遊目的地為日本、新加坡、馬來西亞、澳洲等地，日本當地有迪士尼、環球影城等多個知名的樂園，東南亞的新馬也擁有環球影城和樂高樂園，澳洲則是因結合了生態環境與實境體驗，最受消費者青睞。

看準親子暑假旅遊趨勢，雄獅旅遊推出一系列結合樂園、水族館，入住最適合親子飯店的行程，早鳥優惠最高可現省1萬元。包括「江南5日遊」暢玩上海迪士尼與海昌海洋公園，入住杜拜帆船酒店集團旗下的上海卓美亞喜瑪拉雅酒店親子房，走訪設計亮麗的彩虹書店；「名古屋5日遊」安排大人小孩都喜愛的樂高主題樂園、樂高水族館、鈴鹿賽車遊樂園、鈴鹿賽道水樂園；「東京5日遊」體驗箱根登山鐵道、斜面電車、高空纜車，暢玩迪士尼樂園、品川水族館，結合採果體驗、螃蟹吃到飽、高人氣Outlet購物，滿足全家人的旅遊期待；「新馬5日遊」見證馬六甲珍貴歷史、探索亞洲第一座樂高樂園、入住吉隆坡五星巴比倫悅榕庄2晚，同樣是暑假高人氣首選行程。

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