中一中王牌投手拚上台大政治 盼當外交官用棒球拚外交

2019-05-16 16:53

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中一中學生劉言甫是棒球隊王牌投手，原本讀自然組的他，因高二眼見台灣友邦國家接連與台斷交，深感台灣陷入外交困境，高三毅然轉讀社會組，更立志當外交官；愛棒球的他為不讓高中留遺憾，學測倒數一百天時還參加有「台灣甲子園」之稱的黑豹旗全國高中棒球賽，大學個人申請拚進台大政治，允文允武表現倍受肯定，他說，下一步盼當外交官，並結合興趣用棒球幫台灣拚外交。

劉言甫從小跟著王建民迷的父親看棒球，也啟蒙棒球興趣，入學一中後參加棒球校隊，每天犧牲午飯及午休時間，在太陽底下練球也不以為苦，身高180公分的他更成球隊王牌投手，劉言甫說，棒球隊有「不是打球就是讀書」的傳統，大家為不家長擔心，總是一起打球一起讀書，因此他即使投入練球，課業也表現穩定。

高二時正逢台灣國際外交處境雪上加霜之際，眼看邦交國接連與台灣斷交，想到自己對社會學科有興趣且得心應手，高三毅然決定轉組，「希望能為國家做點事」的念頭，更讓他立志當外交官。

升上高三升學壓力雖大，但他持續擁抱棒球，劉言甫說，曾試過一天都不運動，結果一整天上課下來腦袋混沌，活動筋骨反有助幫助他專注；他因高二跟學校到國外交流，錯過有「台灣甲子園」之稱的黑豹旗全國高中棒球賽，高三是他最後參賽機會，為不讓自己留下遺憾，即使甫因練球不慎被球砸中有輕微腦震盪及距離學測不到100天，仍毅然參賽。

劉言甫在隊友支持下，首戰擔任先發更如願拿下勝投，雖最後球隊在64強賽止步，讓他心滿意足地「封套」，把棒球放一邊全心拚學測，考出58級分，拚上台大政治國際關係組，朝外交官夢想更進一步，下個階段，他想到沒有邦交的國家用棒球連結情誼，用棒球幫台灣拚外交。

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