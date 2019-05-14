百億物流中心僅1廠商進駐 中華郵政總座遭撤職查辦

2019-05-14 18:49

〔記者陳宜加／台北報導〕中華郵政推動智慧物流，打造「郵政物流園區」；其中，智慧物流營運中心斥資近百億，分成15個單元招租，卻全由PChome承租，引發立委關切，也有違交通部盼有多元廠商進駐精神，交通部已將現任總經理陳憲着撤職，將調查全案。

中華郵政選定桃園機場捷運A7站基地，斥資98.3億元建置郵政物流園區，其中，智慧物流營運中心規劃物流共享平台、跨境物流營運中心，4.5萬坪倉儲空間切割為15個單元，去年6月動土、預計2020年完工啟用。

現任副總江瑞堂接任總經理

根據中華郵政規劃，15個單元對外招租，平均1單元年租金2207萬元、總租金約3.3億元。中華郵政3月辦理評選，共3家廠商合格，第一名為網路家庭公司（PChome），樂購商城公司（蝦皮集團）第二名、神腦公司第三名。

然而，PChome規劃承租15個單元，等同僅1家廠商進駐，引發交通部與立委關切，認為中華郵政在招標文件中未設定承租上限，有違「共用平台」原則，交通部因而暫緩決標並啟動協商，若協商不成，可能辦理廢標。

知情人士指出，政府投資龐大，行政院、交通部與立法院密切關注，多次提醒中華郵政開放多元廠商進駐，結果斥資近百億卻僅由1家廠商進駐，無法接受。

陳憲着自認一切依法行政

由於交通部認定中華郵政有疏失，更傳出陳憲着退休後可能到PChome任職，將他撤職並將調查全案，行政院今天核定人事案，由現任副總江瑞堂接任總經理一職。但陳憲着自認一切依法行政，無法接受立委關說，確定申請提前退休。

陳憲着表示，招租案為公開招標，並由外部委員評選，部分廠商盼爭取進駐，但鑑於未來物流園區必須與中華郵政結盟，有廠商條件不適合，均按招租文件規範評分；且合約規範廠商轉租須經中華郵政同意，也須是執行業務所需業別。

至於外傳退休後將轉往PChome任職，陳憲着澄清子虛烏有，PChome從未與他接觸，更語帶保留表示，政府任命應文雅、勿太粗暴，他提早退休早點休息也好。

交通部表示，政府推動智慧物流中心，是為促進物流共用平台、國家級跨境電子商務、物流等產業發展；中華郵政招租案有違「共用平台」原則，也有為特定廠商量身打造疑慮，要求徹查有無疏失或不法，相關人事亦配合進行必要調整。

交通部郵電司長王廷俊說，目前中華郵政持續與廠商協商，暫緩決標，盼達成共識，有多家廠商共襄盛舉進駐，符合多元精神，不希望走到廢標的下下策。

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