嘉市文化公園噴水池藏危機 10歲女童滑倒斷牙

2019-05-14 18:09

〔記者丁偉杰／嘉市報導〕嘉義市議員孫貫志今天進行市政總質詢時表示，天氣轉熱，文化公園內緊鄰民族路的小型噴水池吸引小朋友戲水消暑，上週六（11日）下午，卻發生一位10歲國小女童戲水時，疑因地面濕滑有青苔，致滑倒摔斷2顆門牙的意外，送醫後還好沒有生命危險，但讓公園戲水安全蒙上陰影，他批市府疏於公園安全管理，要求市長黃敏惠正視此問題。

對此，黃敏惠表示，對於女童受傷的事感同身受，要求建設處做好公園管理，給孩子更安全的遊玩環境。

嘉市府建設處公園管理科長陳嘉麗說，前陣子時晴時雨，可能因此造成噴水池地面易生長青苔，會要求廠商加強地面刷洗工作；事發後，未接獲通報此事，將進行了解，如維護廠商有疏失將究責，每座公園都有投保公共意外責任險，會作好後續處理。

孫貫志說，他接到民眾陳情，指當天因地面濕滑有青苔，致多個小朋友戲水時滑倒，其中，10歲女童因滑倒而摔斷2顆門牙，質疑市府疏於公園管理釀此意外；受害者可提國賠權利，市府管理單位恐還涉及刑法廢弛職務釀成災害罪，市府應全面檢討公園安全問題，避免再有類似事件發生。

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