海洋活化二部曲 箱網養殖再進化

2019-05-14 18:59

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖縣長賴峰偉第2個百日新政-海洋活化，繼首部曲污水處理場、管制無籍船筏、打撈海底覆網後，二部曲指向內海箱網養殖、海上平台，今前往馬公五德與箱網養殖業者會面，理事長翁平勝表示，箱網海域是生態保育最佳典範。

昔日最令外界詬病的洗滌劑清洗箱網，導致內海汙染情事，翁平勝向賴峰偉表示，那種洗滌法早已過時，並且耗費過多成本，現引進最新防彈背心材質製作的網具，雖然較傳統網具增加一倍成本，但可節省3分之1人工成本，同時網具較硬不容易附著雜物。

另外菜園養殖業者黃再和表示，中國實施禁漁期，大小船隻無法出海，因此大量購買澎湖漁獲，導致業者購買下雜魚成本提高，而且有錢還買不到，造成養殖業者困境，賴峰偉指示隨行農漁局長陳晶卉了解問題，進行專案報告，另黃也提出內海活化計畫，希望由風櫃埋設涵管出海，打穿內海海水交換。

隨後實地出海了解投餵飼料及海葡萄飼養情形，農漁局漁輔科長陳銓汶推動箱網業者責任制計畫，在箱網旁邊放養海葡萄，海葡萄兼具經濟產值及淨化水質功用，未來正式量產後，將引進日本加工技術，帶動澎湖養殖產值，並進一步成為澎湖名產，現海葡萄由種苗繁殖場培育種苗，每2公斤海葡萄放養，1個月後長為15公斤，為了防止象魚偷吃，還特別加裝漁網保護。

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