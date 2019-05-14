虎尾建國一村再造 挨批沒有眷村味

2019-05-14 17:58

〔記者廖淑玲／雲林報導〕被文化部列為文化聚落的虎尾建國一、二村通過「再造歷史現場專案」計畫，獲核定1億元補助，可望帶動建立眷村聚落保存再造，第一期工程即將在本月底完工，卻遭批沒有眷村味，引發爭議。

虎尾建國眷村曾是日治時期神風特攻隊訓練基地，是全國唯一存留的農村型眷村，正在進行聚落歷史現場保存、文化地景重現及景觀綠美化、再造歷史現場修繕工程，不少舊眷戶發現缺乏眷村歷史元素，沒有特色，少了眷村味。

在虎尾建國眷村出生的周漢光說，建國眷村是雲林在地特色，若能妥善規劃堪成國際特色，希望能多保留舊貌，但看到再造後的現場，都和他們以前生活的空間不同，就像一般公園，讓他覺得心痛又惋惜。

連任的建國里長蘇成就說，他雖然不是眷村人，但在當地生活36年，建國眷村就是他和孩子的活動空間，有著很深的感情，面對建國眷村再造計畫從一開始說明會到如今接近完工，很少有住戶參與，抱怨不受尊重，而再造後與早年眷村建築風格及空間背離，建議主管單位應該再與地方多溝通。

雲林縣政府文化處文化資產科長曾惠君指出，為保留舊有眷村風貌全案採低度修復、眷村景觀大公園的方式再造，唯土地仍屬國防部所有，舊眷戶雖懷念過去的生活模式，但工程單位不可能完全依舊貌復原，尤其建國一村撤村後，許多房舍及設施物隱藏在密林中，例如戰備水池被植物包覆，費盡工夫整理成開放的景觀空間入口，成為被大眾看見的開放空間。

曾惠君強調，該案採新舊並存，包括鋼構屋頂、劇場式的地磚設計將作為眷村時光走廊，把眷村視為一個大劇場，串聯起屬於雲林虎尾建國一村的STORY LINE，創造活動空間場域，期待舊住民用新的心態接受眷村再造。

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