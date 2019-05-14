波音客機3千多萬零件不翼而飛 桃機：無保管責任

2019-05-14 17:23

［記者謝武雄／觀音報導］桃園市長美公司前年底購買波音747客機，放置桃園國際機場管制區內，卻遭不明人士竊走客機內價值3000多萬元零件，長美公司今天召開記者會，指控國安有漏洞，決定向桃園機場、長榮航太等公司提告；桃機公司則表示，依「航空保安管理辦法」規定，航空器所有人應就航空器負保管責任，該航空器非桃園機場公司之財產，亦未受託管理，機場公司並無相關保管責任。

桃機公司另指出，依「國際機場園區發展條例」規定，桃園機場公司負責機場專用區之安全維護作業，機場公司依安全維護計畫設置相關安全設施設備（如電子圍籬、監控系統），其目的是在維護機場專用區的安全秩序，而非監控航空器本體，機場公司依規定辦理安全維護作業，並無長美公司所指稱之國安問題。

桃機公司負責機場專用區的安全維護作業，並依航警局規定實施，民航局、航警局每年也執行航空保安檢查與查核作業；桃機公司並設置電子圍籬、監控系統等安全設施維護安全，無長美指稱國安問題。

長榮航太表示，本案為長美公司與泰國東方航空之交易糾紛，長榮航太不做回應。

長美公司負責人吳明龍今天是在律師陳麗玲陪同下召開記者會，陳麗玲說，長美公司於2017年12月向泰國東方航空公司購買波音747客機，由於該飛機是委由長榮航太負責維修，2018年1月由長榮航太書面通知交機，當時飛機停在機場管制區內，無法上機檢查，未料，長美公司於當月底登機檢查時，發現客機起落架控制桿、左右航向儀、陀螺儀、姿態儀、磁羅盤等32項零件遭人拆除竊走。

陳麗玲說，長美公司立即向航警報案，桃機公司無法交代零件為何不翼而飛，機場國門小偷任意攜帶飛機零件進出，國安出現重大漏洞，而偷竊零件若被誤用在其他飛機使用，恐怕會引發航安危機。

陳麗玲表示，該客機重要零件遭竊，尤其該機停在機場管制區，桃機公司還是要收取560萬元停管費根本不合理，將向桃機公司提起民事訴訟，要求退還停管費，另外也將重新對長榮航太提告，維護權益。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/