遊寶山水庫流浪狗咬傷！遊客籲加強結紮 設牌提醒

2019-05-14 17:23

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣寶山水庫風景區疑因長期遭民眾棄養家犬，加上繁殖速度比結紮來得快，陸續有民眾陳情被狗追咬受傷，建議政府加強結紮並設置告示牌，宣導愛護動物不要棄養，同時提醒遊客遇到流浪狗時如何因應。

對於民眾的建議，新竹縣家畜疾病防治所說，會參考研議。如遇流浪狗會害怕時，建議不要跑慢慢走，或是往旁邊丟石頭轉移狗注意力；視線不要盯著狗，慢慢往安全地方移動；萬一遇到一群狗追來，像一棵樹不要動、也不要擺手，因為狗看到動的東西會更興奮。

寶山鄉公所清潔隊統計，遭民眾棄養後又再繁殖的流浪狗，全鄉數量推估5、600隻，但結紮數不到一成。2016年全鄉捕捉256隻流浪狗，2017年動保法修法之後，一年捕捉量驟減不到10隻。

寶山鄉長邱坤桶、縣議員邱振瑋近來都接獲民眾陳情，在寶山及寶二水庫被流浪狗咬傷。公所利用村民大會加強宣導，邱振瑋則兩度在議會質詢收容所容量嚴重不足問題。

本身也有收容流浪狗的江小姐說，日前在寶山水庫吊橋旁遇到兩隻流浪狗，其中一隻虎斑狗突然從背後咬她的小腿；她研判，這隻狗可能曾遭人不友善的對待，而出現攻擊人的行為，她建議政府加強結紮並立牌示警。

寶山鄉清潔隊說，動保法修法廢除收容動物12天無人認養得安樂死法條後，新竹縣因收容量限制，須民眾舉證犬貓有傷人實證，才能捕捉。由於寶山水庫範圍大，常設置誘捕籠捕捉。

家畜所說，全縣推估有5600隻流浪狗，去年結紥1470隻犬貓（含家犬），今年預計結紮2400隻，並爭取擴建收容空間。也提醒民眾，大多數流浪狗沒有攻擊性，請多包容牠們，如有守護地盤而出現危險行為，請搜證後交由清潔隊處理。

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