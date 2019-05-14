這裡班班有冷氣！ 萬巒鄉中小學吹1小時花8元

2019-05-14 18:55

〔記者邱芷柔／屏東報導〕屏東縣萬巒鄉公所去年創全國先例，提撥年度結餘，以700萬經費為全鄉所中小學裝設冷氣，隨著近日氣溫飆升，鄉內中小學陸續啟用新冷氣，各校多採使用者付費觀念，配合儲值卡使用，雖有學校發生跳電小插曲，但經過檢修後已能順利吹冷氣，還有學校精算出冷氣開1小時所需電費約8元，不會造成家長太大負擔，舒適的學習環境也讓校內師生給予好評。

萬巒鄉內的6所中小學，包括萬巒國中、萬巒國小、五溝國小、佳佐國小、佳佐中興分校及赤山國小等，去年經過電壓檢測、空間配置調整後，目前僅剩佳佐國小及其分校為配合耐震補強工程尚未裝設冷氣，其餘學校這學期已陸續啟用新安裝的冷氣。

五溝國小校長羅世杰表示，學校約兩週前開始使用冷氣，經過計算，每開1小時冷氣電費約8元，獲得家長會大力支持，家長會也率先為為各班儲值了1000元，雖然學生使用的是「免費」冷氣，但使用過程相當節制，僅有在高溫正午時間開冷氣，不浪費資源。

萬巒國小校長陳志寧表示，為了不讓家境弱勢學童被貼標籤，學校採統一收費後再以補助款協助弱勢家庭，每位學生每學期繳交200元，電費結餘作為冷氣後續養護維修基金，冷氣啟用相關規定由各班自訂，統一的原則就是設定溫度不低於26度，今年是使用冷氣的第一學期，未來會再視使用情形調整相關收費與啟用規範。

赤山國小總務主任孫吉源說，一般市價電費每度約2至3元，學校以略高於市價、每度5元為基準向學生收費，電費結餘作為養護維修使用，由於天氣熱學生比較容易浮躁，冷氣開放後學生們反應良好，校方也機會教育，讓學生有愛物惜物的觀念，一起節能減碳讓能源永續。

萬巒國中總務主任梁俊民指出，4月份啟用冷氣後曾有一次短暫跳電情形，經過檢修後目前使用上已沒有問題，學校採使用者付費，各班各自儲值並訂定冷氣啟用規範，與去年同期相較，學校4月份整體電費支出約增加2萬元。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/