共學共遊原民部落文化 烏來揪你來

2019-05-14 16:50

〔記者邱書昱／新北報導〕新北市原住民族行政局將舉辦「共學共遊原住民族部落文化學習營」，活動共有5個梯次，並以就讀新北市國小四年級至國中三年級的原住民學生為主，前往烏來區學習傳統部落的打獵和文化，報名從5月20日起至6月10日下午5點截止。

原民局表示，從去年開始舉辦到部落體驗活動，前往花蓮、宜蘭、苗栗等地區，不僅有阿美族文化，也有泰雅族和賽夏族，由於新北市就有烏來原鄉部落，因此今年移師到烏來區舉辦。

共學共遊課程相當多元，包含狩獵體驗的操作與學習、傳統深山原住民的植物知識，還有傳統射箭文化體驗，並且邀請耆老講述以前生活體驗和故事，搭配族語翻譯的老師，讓學生們能夠更深刻的認識原住民文化。

原民局說，活動全程免費，但要事先繳交保證300元，並於活動結束後退還，邀請就讀新北市國小四年級至國中三年級原住民學生為主，也會開放給一定名額的非原民學生，報名從5月20日至6月10日下午5點截止，共分為5個梯次，詳細資訊請洽新北市原住民族行政局查詢。

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