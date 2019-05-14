苗縣打造「菁市集」 盼創意商品走出苗栗

2019-05-14 16:47

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣政府為協助青年文創產品曝光及行銷，打造青年市集品牌「菁市集」，盼藉由專屬品牌，行銷苗栗青年自產好農、好物及文創手作，讓苗栗的文創商品走出苗栗，苗栗縣長徐耀昌指出，7月到10月將在台中舉辦一場、苗縣3場主題市集活動，透過市集打出苗栗青年文創品知名度。

苗縣府勞青處長彭德俊表示，「菁市集」是以苗栗的「苗」字及青年的「青」字為品牌視覺設計的主題，主要意涵是希望讓大家透過這個市集看見苗栗創業「菁」英們，也可以在市集中買到苗栗青年所製作出最「菁」華的產品。

彭德俊指出，依據苗縣府規劃，今年度市集主題以親子同歡、築夢樂園概念為出發點，7月20、21日在台中市草悟道，8月10、11日在苗栗市貓裏喵親子公園、9月7、8日在卓蘭鎮-自然圈生態農場，10月11、12日在頭份市尚順育樂中心舉辦四場次市集活動，分別以奇幻泡泡、歡樂小丑、兒時童趣及氣墊樂園為主題，除希望帶領青年走出苗栗，更提供親子及家庭休憩場所。

縣長徐耀昌指出，青年返鄉是地方發展、進步的動力，苗縣府除積極招商引資創造就業機會，也加強培植青年與行銷推廣在地特色產品，「菁市集」活動除展售創意開發產品、青農有機農作等，並藉以行銷、宣傳青年商品，推廣市集品牌。相關訊息可上粉絲專頁。

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