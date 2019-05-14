岸邊被刺傷1公分 手染海洋分枝桿菌

2019-05-14 16:44

〔記者張軒哲／台中報導〕岸邊工作戲水要當心細菌感染！63歲黃先生在岸邊工作時左手掌不慎被竹片刺傷一個約1公分的傷口，隔日至診所就醫，服用第一線抗生素仍無改善，手掌持續腫脹成「麵龜」大小，至光田醫院治療，醫師抽絲剝繭經用藥及手術、細菌培養確診感染海洋分枝桿菌，提醒民眾有傷口久不癒合不要輕忽，盡快到大醫院治療。

光田醫院感染科主任楊清鎮指出，海洋分枝桿菌是一種主要寄生在海洋生物上的病菌，可活存在海水或淡水，適應於28-32℃的水溫，超過37℃則難以生存，海岸、水池旁可能沾染到水或水氣的東西，也可能有海洋分枝桿菌附著。

楊清鎮說，海洋分枝桿菌通常會感染魚類或兩棲類，而人是偶發性感染。一旦侵入人體，通常只會在附近筋膜漫延，不會侵入溫度較高的器官或內臟。

多數病患感染海洋分枝桿菌多是在處理海鮮不慎手被刺傷，或是清洗魚缸後而感染此菌，不會有人傳人的疑慮，因此食用煮熟的生魚、海鮮就不會有感染的風險。

楊清鎮解釋，第一時間收治黃先生時，他的左手掌、掌心及手背都出現紅腫且有痛感，給予藥效更佳的抗生素後，治療效果仍有限，病徵從左手腕竄至左前臂。後來會診骨科醫師楊鎮源，懷疑是最初被刺傷的傷口周邊出現感染性肌腱滑囊炎並持續往左手腕擴散，嚴重的感染發炎造成手指到手腕區域腫脹與壓痛，被動拉直患者手指時更是不尋常地加倍疼痛，在安排核磁共振檢查後，手術徹底清除病灶，並做病理切片及細菌培養化驗，確認是海洋分枝桿菌。民眾耳熟能詳的海洋弧菌感染是較為急性發病，而海洋分枝桿菌是較為慢性發病。

黃先生術後傷口已癒合，並服用藥物3個月，以避免復發。民眾處理生魚、海鮮或清理魚缸時也應戴防水手套防護，民眾若皮膚感染且長期無法癒合，儘速就醫檢查。

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