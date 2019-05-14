可憐！ 水獺誤入私設蜈蚣網溺斃

2019-05-14 16:16

〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣政府今天說，一隻保育類動物歐亞水獺被發現疑似溺斃在金沙水庫的私設蜈蚣網內，架設者已違反水庫蓄水範圍使用管理辦法及野生動物保育法等相關規定，最重可裁處6月以上5年以下有期徒刑，得併科新台幣2萬元以上100萬元以下罰金，籲請民眾切勿以身試法。

縣府建設處說，「蜈蚣網」在金門頗為普遍，是常用來捕捉蝦、蟹、鰻、魚等在河域底層的網具，長條狀的陷阱設計，對水獺的體型而言，比其他網具對水獺更具有殺傷力；水獺一旦誤闖，難以逃脫，過去在日本及歐洲等都有類似水獺死亡的通報案例。

建設處說，台北市立動物園保育人員11日執行水獺調查作業時，發現金沙水庫一處平台下方有動物屍體困於蜈蚣網內，通報縣府派員到場將網具撈起，確認網中的就是保育類野生動物歐亞水獺，屍體嚴重腫脹，頭部腐爛見骨，推論死亡時間已超過1週。

接手處理水獺屍體的金門縣野生動物救援暨保育協會獸醫歐陽夢澍說，X光檢查可見水獺陰莖骨及生長板，推測是雄性亞成個體，無其他外傷，胃部有魚骨，推判水獺應該是捕食時誤入蜈蚣網，無法逃出而溺斃。

建設處農林科長鐘立偉說，金門國家公園管理處、自來水廠及縣府建設處，每年均通報違法陷阱及網具移除作業，但仍有投機人士從事非法撈捕，依水庫蓄水範圍使用管理辦法第5條「放生、捕撈孳生魚類、水產物。」行為人應向其管理機關（構）申請許可；另依野生動物保育法第19條「未經許可擅自設置網具、陷阱、獸鋏或其他獵具，主管機關得逕予拆除並銷毀之」，如果獵捕保育類野生動物者，可處6月以上5年以下有期徒刑，得併科新台幣20萬元以上100萬元以下罰金，提醒民眾，切勿以身試法。

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