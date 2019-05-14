結合職業試探 新北暑期親子育樂營20日起報名

2019-05-14 16:20

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市教育局暑期親子育樂營將於20日起報名，除了休閒活動、技能研習、服務公益、知性藝文、體育競賽及其他等6大類，共計800多個梯次、2萬多個名額，其中首創21個梯次為親子營隊，並且結合技職教育，讓家長可以陪著國中學生一起進行職業試探，讓青少年找到職業興趣和人生方向。

教育局今天在智光商工時尚服務教室舉行「2019暑期育樂營報名開跑活動」，示範今年與智光商工合作的親子營隊課程型態，其中包括巧克力花束製作、旅館實務鋪床、旅館實務浴巾摺疊等，不僅是專業的職業技能課程體驗，也是寓教於樂的趣味性學習活動，尤其是親子一起進行，更能促進家庭親情交流。

智光商工校長陳炳輝說，學校提供專業師資與教學資源，設計職群的「超乎你的想像─3R（AR、VR、MR）新體驗」、電機電子職群的「七彩LED愛心相框製作」、機械職群的「自己的獎盃自己做」、餐旅職群的「花花世界冒險記」、食品職群的「歐爸幸福婚禮手做點心」、商業與管理職群的「動手做網拍」、藝術職群的「舞動奇蹟」等，讓青少年能夠嚐試開發不同的技職興趣。

教育局特殊教育科長張琬婷說，營隊還有高科技的雲端物聯網LINE運用、自製家用LED燈泡製作DIY體驗營、家庭MV剪輯與製作等，另有很受歡迎的國小夏令雙語營、國中拓客任務英語暑期育樂營、太陽能探險隊、奧瑞岡辯論社等各項營隊，豐富又有趣，相關活動訊息可上「新北市中小學寒暑期育樂營專屬網站」。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/