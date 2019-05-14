竹東河濱公園公設遭破壞 縣府爭取前瞻經費改善

2019-05-14 16:17

〔記者廖雪茹／新竹報導〕民眾抱怨竹東河濱公園多項公共設施老舊損壞，導覽、指標不足，卻遲遲未見改善；新竹縣政府環保局表示，已提出「頭前溪生態公園水環境改善工程計畫」，爭取前瞻基礎建設經費2500萬元，日前通過經濟部複評，如順利獲得核定，明年即將動工改善。

每天都到竹東河濱公園散步的林姓民眾抱怨，在竹東污水處理廠前的河濱公園，木造觀景台、休憩座椅、告示牌等設施，年久失修，有的遭人燒毀破壞一年多了，至今未見處理。

縣府環保局表示，竹東河濱公園自2003年至2009日陸續規劃、建置完成，共分四大區域，以淨化大竹東地區的污水，兼具生態保育、生態教育、觀光休憩、親水活動與環保教育等多元化效益，全區約135公頃。縣府逐年增加常態環境維護與公設修繕經費，委託廠商執行，今年已增至800萬元。

不過，因公園設施屢遭破壞，環保局只能逐年修繕，現已改善生態治理區第一、二期，但三、四期尚未修復。

為提升竹東河濱公園整體服務品質，環保局提出「頭前溪生態公園水環境改善工程計畫」，爭取2500萬元前瞻經費，如獲核定，縣府擬動用第二預備金，支應550萬元自籌款，年底前完成規劃設計，明年發包動工。對此，縣議員黃豪杰建議要廣納民意妥善運用。

環保局表示，計畫內容將依區域特色，更新導覽及指示牌，改善休憩座椅、停車空間及自行車道設施，增設生態教育景觀平台，同時將串接頭前溪上下游景觀，屆時也會參考地方意見。

經濟部複評委員建議，生態治理區宜考慮洪水位問題，注重中興河道流量及生態淨化能力；持續加強清除銀合歡等外來入侵種；並應儘量減少人工設施。荒野保護協會則建議，應公開水質監測數據，加強推廣生態教育。

相關影音

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/