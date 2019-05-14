香港染麻疹超級傳播男 已傳染11人

2019-05-14 15:37

〔記者林惠琴／台北報導〕衛福部疾管署今日公布再增3例麻疹，其中1例為日前公布北部某酒館麻疹職場群聚感染個案接觸者，2例感染源待釐清。另外，日前台北市內湖區某科技公司的職場麻疹群聚感染事件，感染源竟是先前香港轉機染麻疹的「超級傳播者」所引起，也讓該男傳染人數累計達到11人。

疾管署副署長莊人祥表示，針對台北市內湖區某科技公司的職場麻疹群聚感染事件進一步追查發現，其中一名員工曾於3月30日到林口老四川餐廳用餐，與先前香港轉機染麻疹的「超級傳播者」到此處的用餐時間相同，接著就於4月15日發病、陸續傳染給其他同事。

香港轉機染麻疹的「超級傳播者」原先已傳染給10人，有6人是在老四川餐廳用餐而感染，包含2人同桌、3人隔壁桌、1人餐廳員工，其餘4人是就醫接觸者，現在在老四川餐廳用餐而感染者再增1人，累計已達到11人，打破2015年免稅店群聚感染事件1傳10人的紀錄，成為近年麻疹傳染力最強者。

疾管署統計，今年累計92例麻疹，包含62例國內感染、其中44例為接觸者，30例境外移入、其中26例為本國籍民眾。

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