保育類侏儒抹香鯨 曝屍竹南沙灘

2019-05-14 15:32

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕海巡署中部分署第三岸巡隊龍港機動巡邏站今早接獲民眾通報，稱苗栗縣竹南鎮假日之森濱海森林遊憩區岸際沙灘發現一隻擱淺鯨豚，立即派員到場處理，但發現該鯨豚已死亡多時，拍照經中華鯨豚協會辨識，確認為保育類「侏儒抹香鯨」，目前先就地掩埋，明日則交由協會採樣解剖，釐清死因。

海巡署第三岸巡隊表示，今早接獲民眾通報假日之森岸邊有一隻擱淺鯨豚，中尉李宥辰率員到場發現該鯨豚已明顯死亡，遂拍照傳送中華鯨豚協會辨識，確認為保育類雄性侏儒抹香鯨，體長約200公分、寬約75公分，年齡及確切死因尚無法確認。

根據屍身研判，該抹香鯨無明顯外傷，但疑已死亡多時，遭日曬導致屍身呈紅色且有脫皮現象；因發現時適逢漲潮，海巡隊員先依中華鯨豚協會指示，將死亡鯨豚就地掩埋，明日將由協會派員到場勘察，予以採樣及解剖釐清死因。

海巡署也再次呼籲，捕殺、買賣鯨豚皆已違法，且珍貴保育類動物更需人類共同守護，若民眾發現鯨豚擱淺急需救援，可立即撥打118，由海巡人員於第一時間搶救。

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