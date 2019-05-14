口說論文比賽限時3分鐘 北醫大柯沁夢拿首獎

2019-05-14 15:46

〔記者蘇孟娟／台中報導〕時下流行「懶人包」，能助人快速掌握重要訊息來龍去脈！為推廣科普，全國3分鐘生科論文口說決賽今年首度在台中舉辦，來自全國分區30名高手齊聚，較量只花3分鐘就把專業研究說得淺顯易懂功力，由台北醫學大學醫學科學研究所學生柯沁夢脫穎而出奪首獎。

興大生科院院長陳全木指出，長久以來科學研究致力改善人類生活，學術界投入研究師生者眾，但不少研究雖跟民眾生活大有相關，卻受限一般人對科學難澀難懂、不易親近的刻板印象，以致民眾了解有限，十分可惜。

為推廣科普，鼓勵學生將研究內容科普口語化傳播分享，達到推廣生物科技研究，甚至吸引學習興趣，有助培養生技產業跨領域優秀人才等目標，經科技部生科司補助，取時下流行「懶人包」模式，推出「全國3分鐘生科論文口說競賽」，參賽者自選生命科學相關主題，設法在3分鐘內深入淺出介紹各自的生科研究論文內容。

今年全國決賽首度在台中登場，由中興大學生命科學院主辦，在自然科學博物館舉行，共有來自北、中、南、東區的大專院校30名進級決賽的學生競逐。

學生研究主題多元包括醫學、病毒、藥物開發、生態及動植物科學領域，包括研究果蠅認知能力測驗、運用鎘離子做生物感測器、奈米科技所帶來的潛在危機等，30名學生僅能靠一張簡報圖、3分鐘講解時間，要把相關研究說清楚，考驗學生化繁為簡功力。

興大指出，多數選手在有限的3分鐘時間內，將研究成果有系統邏輯論述外，甚至不少人想了趣味創意比喻，讓非生命科學背景的聽眾能懂，令人眼睛一亮；在激烈競爭後，由台北醫學大學醫學科學研究所學生柯沁夢以「遠紅外線讓鉛不再毒害你」的研究解說脫穎而出抱回首獎，獲頒1萬5千元獎金。

中興大學副校長楊長賢指出，要把專業的研究說清楚、講明白十分不易，更何況限時3分鐘，對學生是極大挑戰，從學生生動的表現，看見現代學生有能力在學術研究象牙塔外，將生科新知傳播給社會大眾，最令人欣慰。

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