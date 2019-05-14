黃偉哲下水道檢查防汛清淤 發現不少「小強」原因是...

2019-05-14 15:34

〔記者洪瑞琴／台南報導〕為因應5月汛期來臨，市長黃偉哲今（13）日帶隊前往北區雨水下水道C幹線，並穿著青蛙裝進入箱涵內部檢查清淤情形，檢查結果該下水道並無淤積，而且有不少「小強」（蟑螂），他直言今年是他上任後第1次雨季防汛考驗，要求市府團隊務必做好汛期來臨前防汛整備工作。

雨水下水道建設攸關市區排水功能，南市幅員遼闊，地勢低平，雨水下水道匯入都市河川相對排洪困難，因此南市雨水下水道系統規劃長度為全國第一，達975.19公里，而雨水下水道若有泥沙淤積，會造成通洪斷面減少，這些小細節往往就是造成積淹水與否的關鍵。

黃偉哲表示，為讓民眾增加對市府團隊信任，帶隊親自進入雨水下水道進行開孔檢查，同時也體驗下水道工作人員辛勞表達感謝。

水利局人員也向市長黃偉哲解釋，下水道暗黑藏有「小強」（蟑螂），代表下水道清淤成效沼氣低，還有氧氣讓牠們可以生存。

黃偉哲說明，雨水下水道建置完成後，因收集各處雨水，難免會將泥沙帶入箱涵內部造成淤積，若不定期維護清淤確保排水斷面暢通，將使雨水下水道的功效大打折扣。

水利局長李賢義表示，各行政區每年年初就會辦理發包有關開孔檢查及清淤開口契約，汛期前亦會優先檢查嚴重淤積孔位，若發現淤積深度達箱涵內部深度10%以上即派工辦理清淤，其中今年1月至4月雨水下水道清淤達45公里，已達預定達成率，2018年雨水下水道清淤更高達121公里。

水利局也表示，市府除新建雨水下水道系統外，針對已完成雨水下水道幹線維護管理工作亦投入大量心力，開發雨水下水道GIS圖資系統及巡察用機器車等技術，以有效控管下水道內部狀況。

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