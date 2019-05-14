桂竹筍產量回穩 泰安鄉催買氣

2019-05-14 14:35

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣泰安鄉屬於原鄉，族民從山上遍布的竹林採收的桂竹筍是族民重要的經濟來源，近年天候驟變，產量波動不穩，去年產量也大減，讓不少族民叫苦。所幸今年天公作美，雨水來得及時，雨後春筍不停冒出，泰安鄉公所今天也舉辦活動，希望促銷泰安鄉桂竹筍。

泰安鄉公所表示，桂竹筍分布在台灣中北部海拔100至1500公尺區域，其中孕育於泰安鄉秀麗山水的桂竹筍品質佳，不僅富含纖維質，而且熱量低，不只煮湯鮮甜美味，而且在酷熱夏季做為開胃前菜也非常適合。

由於桂竹筍是泰安鄉泰雅族人重要經濟來源，去年受氣候影響減產僅剩3分之1，讓族人日子難過，且近年氣候變遷影響大，導致桂竹筍產量常出現不穩狀況，可能一年大出、隔年又驟減，泰安鄉公所希望打鐵趁熱，趁今年產量穩定催買氣。

苗栗縣政府統計，全縣桂竹筍種植面積約5000公頃，大湖、泰安、南庄及獅潭都是主要產區，其中泰安鄉桂竹筍面積約1000公頃，是泰安鄉最大宗產業之一，更是許多族民期盼一年一度能採收的重要經濟產業。

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