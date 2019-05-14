竹市企業徵才明登場 釋1238個職缺

2019-05-14 14:02

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕新竹市政府與勞動部勞動力發展署桃竹苗分署新竹就業中心合作，明天上午10點到下午2點在新竹市北區行政大樓5樓大禮堂，舉辦新竹地區企業現場徵才活動，計邀請28家優質廠商，釋出1238個工作機會。市長林智堅預祝擁抱職涯夢想的市民，都能在這座城巿成真。

本次徵才活動廠商計有科技業、傳產業及服務業等多項產業，計28家知名企業聯合設攤徵才，提供1238個職缺，竭誠歡迎求職或轉職朋友踴躍參加。為讓更多朋友活動前線上搶先看見工作內容，徵才活動已上網提供民眾搶先看，提前掌握本次徵才最完整的訊息，預做準備，是求職朋友最佳的面試寶典。活動現場凡填寫求職登記表者可兌換精美小禮物1份，送完為止。

勞工處處長黃錦源表示，本次徵才活動特別結合市府失業者職業訓練宣導，今年的訓練課程多元，包括餐飲職類、科技資訊職類、美容職類以及銀髮族服務等，歡迎待業中的市民朋友增加技能、提升自我學習，開創人生職涯新篇章。

勞工處說明，今年的照顧服務員專業訓練實用且熱門，已開班的均滿額，目前8月以後開的班還有名額，有志從事照顧服務行業的朋友可以考慮報名參訓。課程內容包含家庭照顧者與服務技巧、老人常見疾病之照顧事項、急症處理、清潔與舒適協助技巧、營養膳食與備餐原則、活動與運動及輔具協助等，共計97小時，取得結業證書後，即可至養護機構擔任照顧服務員、醫院看護以及失能家庭之居家服務員等工作，後續亦可報考照顧服務員技術士證。勞工處就業服務科電話03-5324900分機37。

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