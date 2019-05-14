大專青年暑期工讀 南市府釋出80職缺

2019-05-14 13:55

〔記者王涵平／台南報導〕暑假將屆，南市勞工局辦理大專青年暑期工讀，釋出80名職缺，6月1日將在善化區文康育樂中心公開招募面試，歡迎大專以上在學青少年踴躍報名。

勞工局長王鑫基表示，今年有16個局處提報25支專案計畫，計畫內容包含農舍管制、故事行銷、客家語言文化推廣、西拉雅文化推廣、健康促進、活動文案撰寫、資訊數位管理建置、勞工權益推展等主題，工讀期間為7月1日至8月31個月，每月薪資為新台幣2萬3100元。

職訓就服中心主任梁偉玲表示，102年起已獲本計畫進用青年學子，今年不得再次報名參加面試甄選。為響應「臉部平權活動」，今年起參加暑期工讀甄試不再要求報名履歷貼照片，報考人須留意報名時只能擇一職缺報名面試，重複面試將會取消資格，歡迎設籍南市符合資格在各地就讀學生踴躍報名參加。

當天上午9點起採現場報名，公開甄試於11點30分結束，提供免費接駁交通車往返於善化火車站和善化文康育樂中心，工讀簡章及報名表即日起公告於官網，也可下載「台南工作好找APP」查詢。

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