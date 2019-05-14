雲林國中會考生又少528人 穿戴式裝置不得帶入考場

2019-05-14 13:50

〔記者林國賢／雲林報導〕國中會考將於18、19日登場，雲林考區人數為6945人，較去年少528人，全縣共設置斗六高中、斗六家商、虎尾高中（含雲林教養院2間試場）、虎尾農工、土庫商工、西螺農工、北港農工、北港高中8個考場，192個試場。

雲林考區主委羅聰欽表示，雲林考區各考場於5月17日之前在該學校網頁公布試場平面圖，5月17日下午3點開放給考生看試場位置。

羅聰欽提醒考生，各科測驗正式開始後，遲到逾20分鐘不得入場；正式開始後30分鐘內，考生不得提早離場。若強行入場或離場、不服糾正者，該科考試不予計列等級或不予計級。

英語聽力試題開始播放後，考生即不得入場亦不得提前離場，以免影響試場內他人作答；若強行入場或提前離場，英語（聽力）不予計列等級。

另外，非應試用品如教科書、參考書、補習班文宣品、計算紙等，以及電子辭典、計算機、時鐘、鬧鐘、電子鐘、行動電話、呼叫器、收音機、多媒體播放器材（如：MP3、MP4等），和穿戴式裝置（如：智慧型手錶、智慧手環等）及其他具有傳輸、通訊、錄影、照相或計算功能之物品，一律不准攜入試場。

若不慎攜入試場，於考試開始前須放置於試場前後方，且電子產品須先關機或拔掉電池。若隨身放置，無論是否使用或發出聲響，經監試委員發現，國文、英語（無論閱讀或聽力）、數學、社會或自然5科記該生該科違規2點，扣該生寫作測驗一級分。

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