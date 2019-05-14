致民國中柔道、角力全中運成績創紀錄

2019-05-14 13:11

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣苑裡鎮致民國中是縣內體育強隊，學校參加今年全中運榮獲佳績，致民國中獲得一金一銀四銅以及五個第五名成績，創下學校歷年來參賽最佳紀錄，校方開心分享喜訊，也希望未來能替基層體育培訓更多人才。

致民國中校長郭家豪說，過去柔道隊與角力隊參與全中運最佳成績是獲得一金一銅，今年獎牌數增加不少，除了學生平日認真苦練，負責培訓的教練也功不可沒，才能位學校以及苗栗縣抱回獎牌。

致民國中學生黃育鈞拿下柔道國男組第一級金牌、 張素萍得到國女組第一級銀牌 、張廷彰獲得國男組 第二級銅牌、陳恩汝則勇奪國女組第五級銅牌、蔣承潤則是國男組第八級銅牌。

而致民國中角力隊也有所斬獲，張秀菁獲得國女組自由式第二級銅牌。

致民國中柔道隊歷年培育出不少國手，甚至有來自澳門的柔道隊前往取經。

致民國中選手說，大家都先從體能、重量訓練等基本功練起，有了好的基礎，才能夠針對技巧的各項缺點改良、精進，畢竟許多高手就算拿遍獎項，依然不忘「百尺竿頭，更進一步」的訓示。

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