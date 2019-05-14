基隆市公園落後雙北20年 林右昌：有系統建置特色公園

2019-05-14 13:12

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆市要發展一區一特色公園，目前有中正、百福和大武崙公園闢建或整建中，市議員對鄰里、社區微型和特色公園建置和維管多所期待，市長林右昌今天不諱言，基隆市的公園與雙北市至少差了20年，預算甚至不如台北市1個區的預算，除了逐年增加預算外，會加強專業人才培訓、加強民間使用者參與公園規劃設計。

市議員王醒之、陳薇仲指出，台北市有年輕專業團體進駐，原創在地特色公園，建議市府結合民間團體、使用者來一起參與公園規劃設計。

張顥瀚、張秉鈞、張淵祥和張之豪等建議，可以整體規劃，有藝術自然、釣魚、划船、野生動物等各式公園，或結合基隆知名音樂家、文學家設置藝術公園，一區一特色公園，甚至風雨公園。

不過也有很多位議員認為，鄰里公園維管很重要，林旻勳、童子瑋、莊榮欽、楊石城等人建議市府定期檢修查報，引進社團或志工維修。

市長林右昌表示，過去的公園都是「照抄」，都是白鐵攔杆、罐頭遊具或體健設施，與雙北至少差了20年以上，一年預設只有500萬左右，連基本維護都不夠，比不上台北市1個區的經費。

他上任後，成立了公園科專責單位，預算從從104年2500萬元，逐年增加，今年編了4500多萬元。同時今年從工務處改隸都發處，從過去的土木工程屬性改為設計導向，未來公園綠地和開放空間將有系統建置，成為都市發展最重要的工作。

至於使用者參與及民間志工維管，也是需要學習，市府正在努力中。

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