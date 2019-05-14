妙齡女車禍鼻變形 自體軟肋骨移植變韓系美女

2019-05-14 12:46

〔記者賴筱桐／新北報導〕26歲戴小姐因車禍造成臉部創傷，鼻子部位首當其衝，除了鼻型外觀不對稱，也因鼻腔內部扭曲變形，影響呼吸，醫師建議以自體肋軟骨移植方式，進行鼻部重建手術，術後恢復狀況良好，鼻子又高又挺，創造「鵝蛋臉」的視覺效果，搖身一變成為韓系美女。

新北市立聯合醫院耳鼻喉科主任林鴻穎指出，患者的鼻結構嚴重變形，除了影響美觀及社交，也容易發生鼻塞、呼吸不順暢等症狀，因此運用自體肋軟骨，強化鼻子重建手術的基底，因患者曾經有增生性疤痕的傷口，為避免身體留下明顯傷疤，運用微創內視鏡技術取出肋軟骨。

林鴻穎表示，過去傳統手術的肋軟骨切口約有3至5公分，術後疤痕較明顯，影響美觀，且疼痛感明顯，現在利用內視鏡微創手術，傷口縮小一半以上，且手術過程不須大開刀切割胸部肌肉，減輕傷口疼痛感，病患約3至5天可恢復進行日常活動。

林鴻穎表示，鼻子傷口有其修復的黃金期，錯過治療時機，可能造成更嚴重的鼻變形，之後需要進行更複雜的手術。過去前來求診的民眾，不乏有歪鼻、鼻創傷重建、鼻感染變形修補、隆鼻重修或先天唇顎裂引起的鼻變型等個案，這類型的手術較複雜，有時候需要從患者的胸部取一小段肋軟骨來重建鼻子。

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