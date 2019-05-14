首宗HPV疫苗訴訟案 衛福部決定上訴

2019-05-14 12:34

〔記者林惠琴／台北報導〕國內首件接種人類乳突病毒（HPV）疫苗申請預防接種受害救濟行政訴訟，衛福部長陳時中已於昨日簽署公文，尊重審議小組委員評估的專業意見，決定提起上訴，但同時考慮預防接種受害救濟的精神，請疾管署研議與對造和解的可能。

目前16歲的Bella（化名），2016年接種HPV疫苗第2劑後出現不適症狀，確診幼年型特發性關節炎，向衛福部申請救濟，但預防接種受害救濟審議小組認定與疫苗無關，家屬提起訴願遭駁回，再提出行政訴訟，台北高等行政法院今年4月11日宣判訴願決定及原處分不利原告部分均撤銷，全案可再上訴。

衛福部審議小組專家認為，小組成員不只醫界，也有其他跨領域的專業代表，並參採其他國際資料，並未發現HPV疫苗與幼年型特發性關節炎相關。此外，也有人認為，法院判決結果未尊重醫療專業，若未上訴，先例一出，可能讓家長誤會而拒絕接種疫苗，反而使孩子增加受害風險。

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