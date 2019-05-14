陽醫2期擴建計畫 蘇貞昌允30億經費中央負擔

2019-05-14 16:42

首次上稿 12:38

更新時間 16:40

［記者林敬倫／宜蘭報導］備受宜蘭鄉親關注的國立陽明大學附設醫院2期擴建計畫，行政院長蘇貞昌今來到陽醫院區視察，致詞時指出，他是來送紅包的，承諾醫院30億元擴建經費全部由中央負擔，但也要求縣政府、醫院等相關單位配合，要能做出效率，讓醫院能提前完工。

陽醫遷至蘭陽院區，行政院原核定49億元建院經費，並朝醫學中心規劃；但2009年送交立法院審議時，遭國民黨團杯葛，預算被砍到剩20億元，影響建院計畫進行。

陽醫蘭陽院區1期工程現已完成，並於2016年10月開幕，但2期擴建計畫還需30億元經費，全案陽醫開始規劃後，卻一度卡在用地取得及府衛生局與院方對新增床位數多寡沒有共識，導致擴建案一延再延。

全案現仍在行政院審查，根據陽醫的規劃，共新增醫療大樓、職務宿舍及立體停車場3棟建築，預計2024年開工，2028年完工啟用。

蘇貞昌今到陽醫視察，承諾醫院30億元擴建經費，全部由中央負擔，但他認為，擴建的土地有了，錢也有了，但陽醫2期擴建計畫5年後才能發包動工，將近10年後才能完工，這實在不通，這種工程很多事情可以分頭並行，他已經責成政務委員吳澤成就宜蘭縣相關事務予以協調，希望工程能盡速發包動工。

蘇貞昌表示，如果工程要盡速發包，縣府也要配合，工程的相關執照都由縣政府管轄，要快要慢縣府一句話就好，他送紅包之餘，也要求縣政府，加快行政流程，快慢在首長的決心，與團隊的效率，既然二期要做，就快點做，否則就乾脆不要做，宜蘭如果做不出效率，這筆錢其他縣市也在等。

蘇貞昌強調，如果地方不配合，效率做不出來，大家就拉倒，他就是這樣子做事情，希望相關單位，中央地方大家一起配合，建設不分藍綠，只講效率，大家一起衝衝衝，讓宜蘭盡快有好的醫療資源。

與會的宜蘭縣副縣長林建榮說，很高興蘇院長有這樣的指示跟裁定，縣府一定全力配合，縣府也認為，完工要將近10年實在太久，能縮短是宜蘭縣大事，縣府配合減少行政程序一定沒問題。

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