天天吃好料》永和阿鵬師老麵饅頭 早餐好選擇

2019-05-17 09:32

〔記者邱書昱／新北報導〕新北市永和區的小巷弄內一間「阿鵬師老麵包子饅頭專賣店」，每到固定時間店門外便有熱騰騰的蒸氣和麵香飄散出來，人稱阿鵬師的老闆吳傅鵬主打「老麵」製成包子、饅頭，吃了不會脹氣、胃酸，而架上包子口味琳琅滿目，堅持原物料都是使用台灣當季食材，讓初次品嘗的顧客都會回頭光顧。

從中國大陸依親過來的吳傅鵬在台灣投身餐飲有十多年時間，他回想當初創業考量要有獨特性，想起老家使用老麵製作的包子和饅頭，有著這樣的基礎經驗，他開始向食品系的老師請教菌種的培養、繁殖，以及過程注意事項，花了近兩年時間才成功。

店架上的饅頭口味豐富，三星蔥花捲、大甲芋頭饅頭、養生芝麻包、鮮奶起司捲等，原物料都是使用台灣當季食材，他介紹，過去嘗試過以平地的蔥代替，但是口味沒有獨特，三星蔥的不僅甘甜，水分也比較多，與麵粉結合咬下去不會口乾，就算颱風天漲價也堅持不換，「反正漲價就那麼幾天，口碑不能打壞。」

不過，吳傅鵬也說，有些食材需要依賴進口原料，像是台灣的起司大部分都是組合而成，但美國的則是沒有反式脂肪，吃進去也比較健康。

吳傅鵬介紹，老麵的麵香味濃郁，吃進去不會脹氣和胃酸，但是培養相當費工，通常出了問題就要一個週期重新來過，這也造成生產不及，因此許多店家為了品質穩定都會都會添加酵母粉，卻造成胃部敏感的消費者不適。

市面上專賣包子、饅頭的店家，他向消費者說明如何分辨，「是不是老麵看白饅頭最準」，第一個要看表皮呈現淺灰色、第二個是要嗅覺聞出麵的香氣、第三個則是吃一塊慢慢細嚼，舌頭底部散發淡淡回甘的香味。

一名住在附近的丁小姐三天兩頭就會來店裡光顧，她說，這家饅頭是以老麵製成，不會像外面的包子吃起來都會脹氣、腸胃不舒服，而且口感非常紮實有層次，非常適合當早餐或是飯後點心。

相關影音

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法